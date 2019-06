Israele: consegnato a Robert Kraft Premio Genesis

GERUSALEMME - Il Premio Genesis - quello che negli Stati Uniti passa col nome di 'Premio Nobel del popolo ebraico' - è stato solennemente assegnato ieri dal premier Benyamin Netanyahu all'imprenditore e proprietario della squadra di football americano New England Patriots, Robert Kraft.Il premio, da un milione di dollari, viene conferito ogni anno a personalità che si siano distinte per i propri successi professionali, per aver contribuito al benessere dell'umanità o per aver sostenuto generose opere filantropiche, fra cui - come nel caso di Kraft - la lotta contro l'Aids. In passato hanno ricevuto questo premio l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, la giudice di Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, il violinista Yitzhak Perlman e l'attore Michael Douglas. La serata - svoltasi nel Teatro Shearover alla presenza di numerose personalità fra cui l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman, l'ambasciatore di Israele negli Usa Ron Dermer ed il presidente dell'Agenzia ebraica Isaac Herzog - è stata centrata sulla lotta contro l'antisemitismo e contro le campagne di delegittimazione che intendono minare alla base lo Stato di Israele. Nel pubblico, composto in buona parte da ebrei statunitensi, ha destato grande commozione il ricordo della strage di fedeli perpetrata da un suprematista bianco nell'ottobre scorso in una sinagoga di Pittsburgh. Kraft ha annunciato che i fondi del premio Genesis andranno ad aggiungersi ai 30 milioni di dollari già raccolti da una sua nuova Fondazione, "una piattaforma concepita per galvanizzare una lotta globale all'antisemitismo. Occorre - ha aggiunto - mettere fine alla violenza contro le comunità ebraiche. Bisogna opporsi alla normalizzazione di narrative antisemitiche che vorrebbero mettere in dubbio il diritto all'esistenza di Israele. La mia ambizione - ha spiegato - è di contrastare ogni forma di intolleranza, nello spirito del valore ebraico noto come 'Tikkun Olam', ossia riparazione del mondo". Netanyahu ha lodato questa iniziativa e ha assicurato che "Israele non ha un amico più leale di Robert Kraft". (ANSAmed).