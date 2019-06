Yemen: Arabia Saudita colpisce barche-bombe su Mar Rosso

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 GIU - L'Arabia Saudita ha annunciato di aver colpito e distrutto oggi alcune barche-bomba allestite nel Mar Rosso dagli insorti Huthi vicini all'Iran e pronte per essere usate contro imbarcazioni lungo la costa occidentale yemenita e saudita. Lo riferisce il portavoce della Coalizione araba a guida saudita anti-Huthi, il colonnello saudita Turki al Maliki. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno. Ma la notizia si inserisce nel quadro di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e i loro rispettivi alleati nella regione del Golfo e della Penisola araba. Nell'ultimo mese si sono verificati diversi incidenti e attacchi contro interessi energetici, militari e civili sauditi e americani. Gli attacchi sono stati attribuiti all'Iran e ai suoi alleati ma da Teheran hanno sempre smentito ogni responsabilità. Citato dalla tv panarabo-saudita al Arabiya, Maliki ha detto che stamani l'aviazione di Riad ha eseguito raid contro il porto yemenita di Hudayda, in parte controllato dagli Huthi. Nel bombardamento sono state colpite e distrutte alcune barche-bomba preparate dagli insorti. (ANSA).