Tunisia: media, 6 neonati muoiono in ospedale a Nabeul Tra il 22 e il 24 giugno. Autorità indagano

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GIU - 6 neonati sono morti per cause ancora sconosciute il 22, 23 e 24 giugno all'ospedale regionale Mohamed Tlatli di Nabeul. Lo rendono noto i media locali aggiungendo che il giudice istruttore del tribunale di Nabeul ha aperto un'indagine che chiarire le cause dei decessi. Nella struttura ospedaliera è giunta questa mattina la ministra ad interim per la Salute, Sonia Ben Cheikh, la quale ha dichiarato alla radio locale Mosaique Fm che, secondo i primi elementi dell'inchiesta, i neonati sarebbero morti di causa naturale. Nel marzo scorso la morte di altri 12 neonati nel reparto rianimazione del centro di ostetricia e neonatologia dell'ospedale Rabta, a Tunisi, aveva scosso il paese causando le dimissioni dell'allora ministro della Salute, Abderraouf Cherif.



La commissione d'inchiesta su quelle morti ha potuto stabilire che la causa dei decessi è da attribuire ad un infezione ospedaliera, in particolare ad un batterio killer, trasmesso con le mani, da ricondurre alla fase della preparazione di un prodotto di alimentazione parenterale, prima della sua somministrazione. L'inchiesta tuttavia, aveva incontrato, secondo il suo presidente Mohamed Douagi, varie resistenze interne ed esterne alla struttura ospedaliera, ma non aveva impedito di denunciare la carenza di igiene e di apparecchiature mediche adeguate all'interno del reparto. (ANSAmed)