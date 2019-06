Clima: Macron bacchettato sul rispetto degli impegni 'Nessuna chance per Francia di raggiungere obiettivi Cop21'

(ANSAmed) - PARIGI, 26 GIU - La Francia "non ha alcuna chance" di raggiungere gli obiettivi sul clima stabiliti durante la Cop21 di Parigi nell'autunno 2015: è l'impietoso avvertimento dell'Alto Consiglio francese per il clima, nel suo primo rapporto di una cinquantina di pagine intitolato "Agire in coerenza con le ambizioni".



Composto da undici esperti, l'organismo, ispirato ad uno simile in Gran Bretagna, è stato istituito dallo stesso Macron nel novembre 2018, in piena crisi dei gilet gialli, per fornire uno sguardo scientifico sull'azione del governo nel lungo termine. "Fino a che l'azione in risposta ai cambiamenti climatici resterà alla periferia delle politiche pubbliche, la Francia non avrà alcuna chance di raggiungere zero emissioni nette nel 2050", ammonisce il rapporto. Una doccia fredda per il presidente francese che in risposta a Donald Trump sul clima, lanciò il celebre slogan 'Make our Planet Great Again'.



