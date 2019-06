Migranti: bus si schianta a confine Turchia-Grecia, 10 morti Altri 30 feriti, si indaga sulla dinamica dell'incidente

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 GIU - Almeno 10 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente stradale di un bus che trasportava migranti senza regolari documenti nella provincia nordoccidentale turca di Edirne, vicino al confine con la Grecia. Secondo la ricostruzione dei media locali, il mezzo si è schiantato contro un muro dopo che l'autista ne ha perso il controllo per cause ancora da chiarire.



Le autorità turche stanno indagando per capire se il mezzo stesse trasportando i migranti in un tentativo di attraversamento della frontiera con l'Ue. (ANSAmed).