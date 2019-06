Bataclan: Adis Abaz il nome del bosniaco fermato in Germania Arrestato più volte per traffico di armi e stupefacenti

(ANSAmed) - SARAJEVO, 27 GIU - E' stato rivelata l'identità del bosniaco ricercato dal Belgio e arrestato in Germania perché implicato negli attacchi terroristici di Parigi del 2015: si tratta di Adis Abaz, 39 anni, nato a Zenica, arrestato più volte in passato dalle autorità bosniache con l'accusa di criminalità organizzata e condannato nel 2011 a due anni e mezzo dal tribunale di Sarajevo per traffico di armi e di stupefacenti. Lo hanno reso noto i media bosniaci.



Nel gennaio dell'anno scorso, Abaz era stato arrestato per traffico illegale di armi verso la Slovenia ma nel frattempo si era reso latitante. Nel marzo scorso è stato rinviato a giudizio per criminalità organizzata, per aver costituito il gruppo di cui facevano parte Admir Mahmutagic, Deni Stanisic, Almir Mrkonjic e Semedin Topcagic, che si occupava di traffico di stupefacenti.



Secondo Radio Sarajevo, Abaz è stato arrestato in Germania grazie alla collaborazione delle autorità tedesche con i servizi di sicurezza bosniaci (Osa). Secondo i media, le autorità tedesche stanno preparando l'estradizione di Abaz verso il Belgio.(ANSAmed).