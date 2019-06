Marocco, 3000 indagati per adulterio e 170 di omosessualità Rapporto ministeriale 2018 sui crimini contro morale pubblica

(ANSAmed) - RABAT, 27 GIU - Oltre 3.000 persone perseguite per adulterio e più di 170 per omosessualità. È accaduto nel 2018, in Marocco, dove adulterio e omosessualità sono crimini, regolati rispettivamente dagli articoli 491 e 489 del codice penale. Rappresentando entrambe "attentati contro l'ordine della famiglia e la morale pubblica", sono puniti con un massimo di due anni, l'adulterio, e di tre l'omosessualità. I dati, ripresi dai quotidiani locali, sono pubblicati in un rapporto del Ministero dell'Interno che censisce anche 73 casi di aborti puniti nello stesso anno.(ANSAmed).