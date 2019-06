Migranti: nuovo sbarco fantasma a Lampedusa Una quindicina in porto su barchino

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 28 GIU - Con la Sea Watch ancora bloccata a mezzo miglio dall'isola, i migranti continuano ad arrivare a Lampedusa: come ieri mattina, anche oggi un barchino con a bordo una quindicina di persone è entrato in porto senza che nessuno lo fermasse prima. I migranti, tra cui alcune donne, sono stati fatti ormeggiare al molo Favarolo e da lì presi in carico dalla Guardia di Finanza.



Sono in tutto 16 i migranti, verosimilmente tunisini, fra i quali anche una donna e 8 minorenni, che all'alba sono stati intercettati in prossimità del porto di Lampedusa. A bloccare e scortare il barchino fino al molo Favarolo è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Il gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola. L'imbarcazione, lunga 5 metri, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle. (ANSAmed).