Tunisia: figlio Essebsi, salute presidente sta migliorando

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GIU - "Lo stato di salute del presidente Beji Caid Essebsi è migliorato". Lo ha scritto il figlio Hafedh Caid Essebsi nella serata di ieri sulla sua pagina Facebook.



Hafedh ringrazia in un post il presidente del parlamento Mohamed Ennaceur e il primo ministro Youssef Chahed per aver reso visita a suo padre e per essersi informati sulle sue condizioni di salute. Essebsi junior, leader del partito modernista Nidaa Tounes, nel ringraziare i medici dell'Ospedale Militare per la cura prestata al Capo dello Stato, esprime la sua gratitudine per "l'ondata di simpatia e solidarietà espressa dalle donne e dagli uomini tunisini al Presidente della Repubblica, così come dagli amici e dai fratelli della Tunisia".



Il presidente Beji Caid Essebsi, 92 anni è stato ricoverato all'ospedale militare di Tunisi ieri mattina mattina dopo un "grave problema di salute". Secondo una dichiarazione della presidenza della Repubblica le sue condizioni di salute erano gravi ma "stabili" e stava ricevendo le cure necessarie. La presidenza era intervenuta con queste dichiarazioni anche per smentire le false notizie riguardanti la morte del capo dello Stato circolate su alcuni media locali e internazionali.



(ANSAmed).