Migranti: Tunisia soccorre 6 tunisini su barca in avaria Volevano raggiungere le coste italiane

(ANSAmed) - TUNISI, 1 LUG - La Marina militare di Tunisi ha tratto in salvo sei cittadini tunisini a bordo di una barca in avaria al largo di Mahdia. Lo ha reso noto oggi il ministero tunisino della Difesa in un comunicato, precisando che il salvataggio è avvenuto a 55 miglia nautiche dalla costa di Chebba, a Madhia.



I migranti hanno confessato di aver lasciato lo scorso 27 giugno Mahdia con l'obiettivo di giungere sulle coste italiane.



I sei, trasferiti al porto di Monastir, sono stati consegnati alla Guardia nazionale per il prosieguo delle indagini.



