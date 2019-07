Sea Watch: sit-in solidarietà per comandante Carola Manifestazione a Porto Empedocle, 'salvare vite non è reato'

(ANSAmed) - PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO), 1 LUG - E' stata accolta al grido di "Carola, Carola, Carola". Una vera e propria incitazione, mentre metteva piede sulla banchina di Porto Empedocle (Ag) lasciandosi alle spalle la motovedetta della Guardia di finanza, per il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Associazioni e cittadini hanno espresso solidarietà anche alzando al cielo le coperte termiche: quelle utilizzate per i soccorsi dei migranti. Ma c'è stato anche chi, in mano, teneva una sorta di striscione con la scritta "Carola" e un grande cuore rosso. Claudia Casa di Legambiente teneva in mano invece uno striscione con la scritta. "Salvare vite non è reato". "Siamo qui per portare a Carola la nostra solidarietà e il nostro sostegno a Carola e alla Sea Watch e a tutte le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo ad esclusivo fine di salvaguardare e portare in salvo vite umane", ha detto Claudia Casa, responsabile di Legambiente dopo l'arrivo di Carola Rackete. "Crediamo - ha aggiunto Casa - che ci si stia completamente dimenticando di questo principio e crediamo che chi, oggi, accusa le organizzazioni non governative di strumentalizzare la questione delle migrazioni, in realtà, stia speculando su questo tema e stia facendo incetta di voti, semplicemente puntando sull'ignoranza delle persone". (ANSAmed).