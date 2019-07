Migranti: Mediterranea, a breve in zona Sar libica

ROMA - "Siamo partiti. Mediterranea Saving Humans torna in mare": lo comunica la ong via social, spiegando che le fasi di salvataggio non verranno effettuate con la nave 'Mare Jonio', "che assurdamente rimane dietro il cancello di un porto per avere salvato 30 vite", ma con un natante, 'Alex', utilizzato finora come barca appoggio. "Ancora una volta siamo in mare per salvarci", viene sottolineato, aggiungendo che tuttavia non saranno soli, perché "Open Arms e Aylan Kurdi di Sea-Eye saranno insieme a noi". La missione di Mediterranea, spiega la ong, è "monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani in un mare che i governi europei hanno trasformato in un cimitero e un deserto, e prestare il primo soccorso, se incontreremo qualcuno che ha bisogno di aiuto. Raggiungeremo la cosiddetta Sar libica, una zona controllata da milizie colluse coi trafficanti di esseri umani legittimati dalle politiche italiane e dell'Unione europea. La nostra presenza è l'unico vero deterrente alla loro azione".

"Ancora una volta - prosegue Mediterranea - siamo andati dove non vorremmo essere, perché nessuno dovrebbe più essere ridotto a naufrago per fuggire dalle bombe e dalle torture, e nessuno dovrebbe essere costretto ad andare in mare per difendere i diritti e la dignità delle persone contro la violenza e l'arbitrio di scelte politiche crudeli e illegittime".

Ancora una volta - aggiunge - siamo andati dove è necessario essere: in quel Mediterraneo dove oggi si gioca il futuro di tutte e tutti, perché in quel mare annega la nostra umanità, la parte migliore della nostra civiltà giuridica, la speranza di vivere in un mondo libero e più giusto".