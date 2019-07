Strage migranti: Unsmil, è crimine di guerra Salamé, bisogna sanzionare chi ha ordinato l'attacco a Tajoura

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 LUG - "Questo bombardamento costituisce chiaramente un crimine di guerra": lo ha dichiarato in una nota pubblicata dall'Unsmil il Rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, riferendosi alla strage di Tajoura.



L'inviato delle Nazioni unite "ha invitato la comunità internazionale a condannare questo crimine e ad imporre sanzioni a coloro che l'hanno ordinato" ed "eseguito", riferisce la nota pubblicata sulla pagina Facebook della Missione di supporto dell'Onu in Libia. "Questa operazione è una flagrante violazione del diritto internazionale e delle più semplici norme e valori umani", prosegue la nota sintetizzando la dichiarazione di Salamé sul raid aereo di Tajoura.



Nel segnalare che l'Unsmil "segue con grande attenzione" le informazioni su "uccisioni extragiudiziali", "la Missione riafferma il proprio impegno a monitorare e documentare tutte le gravi violazioni di leggi internazionali e diritti umani", di "riportarle alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale al fine di perseguire i responsabili". (ANSAmed).