Tunisia: terrorista circondato da polizia, si fa esplodere

TUNISI - Un terrorista ricercato dalla polizia si è fatto esplodere poco prima della mezzanotte di ieri alla stazione della metropolitana Cité Intilaka di Tunisi dopo essere stato individuato e circondato dagli agenti.

Il 23enne Aymen Smiri, per il quale era stato emesso un mandato di cattura dalle autorità il primo luglio scorso, non si è voluto arrendere ai poliziotti e ha azionato la sua cintura esplosiva pur di sfuggire alla cattura. Smiri, secondo quanto riferisce il portavoce del ministero dell'Interno, Sofiene Zaag, stava per compiere un attentato contro le forze di sicurezza.

Zaag, ha detto che oltre al terrorista non ci sono state altre vittime o feriti ed ha smentito le indiscrezioni secondo cui insieme all'uomo ci fosse anche una donna e che lo stesso Smiri indossasse abiti femminili (un burka). Secondo i media locali il 23enne era ricercato per due attentati kamikaze compiuti nella capitale nordafricana lo scorso 27 giugno.