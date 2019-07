Tunisia: Essebsi proroga di un mese stato emergenza E firma decreto convocazione elettori alle urne

(ANSAmed) - TUNISI, 5 LUG - Il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha firmato oggi il decreto di proroga di un mese dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale e il provvedimento di convocazione degli elettori per le consultazioni legislative e presidenziali previste rispettivamente per il 6 ottobre e il 17 novembre prossimi. Il presidente tunisino è stato dimesso lunedì scorso dall'ospedale militare di Tunisi dopo un ricovero di qualche giorno a causa di un grave malore. Lo stato di emergenza era stato proclamato in tutto il Paese dallo stesso Essebsi in seguito all'attentato terroristico al bus delle guardie presidenziali, nel centro della capitale nordafricana il 24 novembre 2015, e successivamente sempre prorogato. Lo scorso 27 giugno Tunisi è stata oggetto di un doppio attentato terroristico, rivendicato dall'Isis, che ha fatto due vittime (un agente di polizia e un civile) e 7 feriti. (ANSAmed).