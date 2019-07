Tunisia: premier Chahed vieta niqab in uffici pubblici Si potrà indossare per strada e nei locali

(ANSAmed) - TUNISI, 5 LUG - Il primo ministro tunisino Youssef Chahed ha firmato oggi una decreto che vieta l'accesso agli edifici statali e uffici pubblici a tutte le persone con il viso coperto. Lo rendono noto i media locali sottolineando come, di fatto la misura si rivolga essenzialmente alle donne che indossano il niqab. Non si tratta tuttavia di una misura nuova, ma di disposizioni già in vigore per motivi di sicurezza ai tempi degli ex presidenti Bourguiba e Ben Ali. Le donne con il niqab potranno continuare a circolare per strada e in locali pubblici, ma non negli uffici statali. (ANSAmed).