A Belgrado ambulatori gratuiti del Campus Salute italiano Collaborazione con ambasciata per esportare modello prevenzione

(ANSAmed) - NAPOLI, 9 LUG - Ambulatori di nutrizione, endocrinologia e cardiologia in pieno centro di Belgrado con visite gratuite con specialisti italiani e serbi. E' questa la prima iniziativa all'estero del Campus della Salute, un progetto di prevenzione con visite gratuite partito da Napoli e che da alcuni anni si svolge in diverse città italiane. Per l'esordio all'estero gli organizzatori hanno scelto la Serbia con due giorni in collaborazione con la Facoltà di Medicina dell'Università di Belgrado, il Comune di Belgrado e il patrocinio dell'Ambasciata italiana grazie al console onorario di Serbia a Napoli, Marcello Lala.



"La bellissima iniziativa per i cittadini di Belgrado del Campus della Salute rafforza la nostra amicizia", ha sottolineato nel corso dell'inaugurazione l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, che si è congratulato perle oltre ottocento visite mediche gratuite offerte ai belgradesi. L'evento è stato preceduto da un incontro alla Facoltà di Medicina con il Decano dell'Università e la lettura 'Chronic endocrine-metabolic diseases: prevention programs and sustainability' da parte del presidente del Campus Annamaria Colao, di recente eletta presidente della Società italiana di endocrinologia. Il Campus della Salute è stato allestito proprio di fronte al palazzo del Comune di Belgrado dove c'era anche il vicesindaco Andreja Mladenovic.



"La prevenzione e un corretto stile di vita - ha spiegato Colao - sono al centro del nostro progetto. E siamo onorati di poter portare questa nostra iniziativa anche all'estero. In tal senso è stato molto importante poter contare sulla collaborazione del console onorario a Napoli". Il Campus in questi anni ha effettuato centinaia di migliaia di visite gratuite in Italia, solo nel 2018 sono state effettuate 10.700 visite mediche, oltre 25mila prestazioni sanitarie, 20 eventi in tutta Italia, 6000 studenti coinvolti nelle varie discipline sportive che accompagnano in Italia il Campus.



"In questi anni abbiamo potuto apprezzare a Napoli e non solo le grandi opportunità offerte dal Campus della Salute e mi è sembrata una grande opportunità per il Paese che rappresento poter mettere insieme queste eccellenze che sono capaci di avere una grande attenzione al sociale, allo sport e ovviamente soprattutto alla salute. Un modello che attraverso una dinamica differente consente alla popolazione di avvicinarsi alla medicina in maniera meno formale, ma altrettanto efficace", ha spiegato il console Lala.(ANSAmed).