Tunisia: aperte iscrizioni per 'Scuola estiva su migrazioni' In programma a Tunisi dal 2 al 7 settembre prossimi

(ANSAmed) - TUNISI, 10 LUG - L'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) in Tunisia, in collaborazione con le istituzioni tunisine, ha annunciato l'apertura delle registrazioni per la 5a edizione della "Scuola estiva sulle migrazioni", in programma dal 2 al 7 settembre a Tunisi, con il tema "Tratta delle persone e traffico illecito dei migranti: un'analisi multilivello e multidisciplinare". Fino al 28 luglio 2019, i candidati provenienti dal mondo accademico o istituzionale, dalla società civile e dalle parti sociali che desiderano approfondire le proprie conoscenze sul tema della migrazione e della lotta contro la tratta degli esseri umani e sulla protezione dei diritti umani in questi contesti, possono registrarsi gratuitamente sul sito: www.ecole-ete-migration.tn.



Questa quinta edizione si prefigge lo scopo di favorire lo scambio, la riflessione sulle tematiche della tratta e della migrazione irregolare tra diversi attori ed esperti. La scuola estiva sulle migrazioni sarà inoltre l'occasione per fare il punto sulla protezione degli individui nel contesto dei fenomeni della tratta delle persone e della migrazione irregolare.



