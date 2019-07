Gaza: iniziati lavori per un nuovo ospedale Iniziativa finanziata dal Qatar, anche per ridurre le tensioni

(ANSAmed) - GAZA, 15 LUG - Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo ospedale, per ora da campo, nel nord della Striscia di Gaza nel contesto di accordi volti a puntellare la tregua fra Israele e Hamas. Secondo fonti locali fra tre mesi il nuovo ospedale, finanziato in buona parte dal Qatar, sarà in grado di ricevere già centinaia di pazienti. Nel quadro di quelle intese - mediate dall'Egitto e dall'emissario delle Nazioni Unite - sono inoltre previsti lavori di sviluppo di una importante linea elettrica fra Israele e Gaza, in modo di accrescere l'erogazione di corrente per i due milioni di abitanti della Striscia. Alcuni media anticipano anche che Israele sarebbe adesso incline ad autorizzare l'ingresso nel proprio territorio di alcune migliaia di manovali di Gaza, in un ulteriore tentativo di ridurre le tensioni. Ma questa notizia, apparsa inizialmente su un giornale arabo internazionale, non ha finora conferma diretta nè a Gaza nè in Israele. (ANSAmed).