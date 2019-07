Tunisia prima in velocità rete tra Paesi Maghreb

(ANSAmed) - TUNISI, 16 LUG - La Tunisia si è classificata al 114 posto nella speciale classifica del sito specializzato ''cable.co'' che ha pubblicato le statistiche sui paesi con la rete Internet più veloce al mondo, prendendo in considerazione il tempo necessario per scaricare un video di 5 Gigabyte. Al primo posto Taiwan con 85 Mbps e una velocità di download di circa otto minuti. All'ultimo posto lo Yemen (207) a 0,38 Mbps, con il video in questione scaricato in oltre 30 ore. In Tunisia, con una velocità di 4,64 Mbps, per scaricare il video ci sono voluti ha circa 2 ore e 27 minuti. Rispetto agli altri paesi dell'area del Mediterraneo, la performance della Tunisia è risultata comunque la migliore: l'Algeria si trova al 182 posto della classifica, la Libia al 166mo, l'Egitto al 173mo. Per quanto riguarda i Paesi del Golfo, primi gli Emirati Arabi Uniti, con una posizione che li colloca al al 67mo posto della classifica mondiale e una velocità pari a 9,62 Mbps/secondo, che consente di scaricare un video di 5 Gigabyte in un'ora e dieci minuti circa. (ANSAmed)