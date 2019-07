Isis, appello in video per attentati in Tunisia Paese colpito da attentati il 27/6,rivendicati da Stato Islamico

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - In un video diffuso su Telegram e Instagram, firmato dall'''ufficio media dello Stato islamico in Tunisia'' e presentato come girato in Tunisia, l'Isis rivolge un appello ai suoi miliziani a compiere attentati in Tunisia.



Nel videoclip si vedono uomini armati e mascherati giurare fedeltà al leader Abu Bakr al-Baghdadi. ''I tuoi soldati e i tuoi figli nella terra di Kairouan si stanno comportando bene'', dice uno degli jihadisti filmati, presentandosi con lo pseudonimo di Abou Omar al-Tounsi, rivolgendosi a Baghdadi. La città santa di Kairouan, nella Tunisia centrale, ospita la più antica moschea del Maghreb. Un altro militante, che dice di chiamarsi Abou Khaled al-Tounsi, fa appello ai fedeli a ''seminare il terrore'' in Tunisia. Del video dà notizia l'emittente al-Arabiya. Il 27 giugno scorso la capitale Tunisi è stata oggetto di due attentati kamikaze poi rivendicati dall'Isis nei quali hanno perso la vita due persone, un agente e un civile e altri 7 agenti sono rimasti feriti. In Tunisia vige dal novembre 2015 lo stato di emergenza, prorogato l'ultima volta per un altro mese dal presidente Beji Caid Essebsi il 5 luglio scorso. (ANSAmed)