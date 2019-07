Gaza: fuochi d'artificio e spari in aria per fine maturità Hamas ha minacciato arresti e multe

(ANSAmed) - GAZA, 18 LUG - Malgrado i severi moniti giunti nei giorni scorsi dal ministero degli Interni di Hamas, numerosi abitanti di Gaza hanno festeggiato la scorsa notte con fuochi di artificio e con spari in aria la pubblicazione dei voti del Tawji, gli esami palestinesi di maturità. Fonti locali riferiscono che la scorsa notte numerosi festini familiari sono stati accompagnati da fuochi di artificio, che in almeno un caso hanno provocato l'incendio di una casa. Raffiche di arma automatica si sentono anche stamane in alcune strade di Gaza City, malgrado la minaccia di Hamas di arrestare chi sia trovato in possesso di armi da fuoco e di imporgli una multa di 1000 shekel, circa 250 euro. Due anni fa tre persone rimasero uccise accidentalmente a Gaza nei festeggiamenti del Tawji. Finora, quest'anno, non si ha notizia di vittime. (ANSAmed).