Atene, forte scossa terremoto, paura ma nessun ferito grave

(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita ad Atene e in tutta l'Attica. La magnitudo è stata calcolata a 5,1 gradi dopo una prima stima di 5,3 gradi. L'epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale, a 12 km di profondità, considerata superficiale, quindi è stato sentito con maggior forza. La violenta scossa ha provocato il crollo di alcuni edifici abbandonati. Non risultano feriti gravi, ma solo tre persone colpite da calcinacci, che non hanno riportato lesioni serie. "Si è sentita una scossa molto forte, abbiamo avuto molta paura - dice all'ANSA un giornalista locale, che non vuole essere citato -.



L'epicentro, peraltro, è stato vicino alla superficie e nella stessa zona dove fu registrato il centro del sisma del 1999, che provocò 142 morti. Per legge, hanno dovuto evacuare gli hotel e gli uffici pubblici. E tutti hanno iniziato a chiamare amici e parenti, quindi sono bloccate le linee telefoniche". Gli edifici crollati sono a Ermou (strada dello shopping accanto a Piazza Syntagma), a Petralona, a poca distanza dall'Acropoli, e poi a Trapezona, presso il porto del Pireo, e nel porto stesso, dove è crollato un vecchio magazzino che non veniva più utilizzato. "I vigili del fuoco ritengono che sotto le macerie non sia rimasto nessuno", aggiunge la fonte.(ANSAmed).