Migranti: Slovenia, 14 fermati al confine con la Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 19 LUG - La polizia slovena del distretto di Capodistria ha fermato nelle ultime 24 ore 14 migranti che cercavano di entrare illegalmente in Slovenia al confine con la Croazia. Secondo la polizia, tra i fermati vi è anche un cittadino pachistano di 30 anni, con regolare permesso di soggiorno registrato in Spagna, fermato alla guida di un'auto con a bordo quattro siriani e uno yemenita. Per lui è scattata una denuncia penale, mentre per gli altri sono state avviate le procedure burocratiche per la loro ricoinsegna alle autorità croate. - (ANSAmed)