Migranti: Slovenia, oltre cento fermati a confine con la Croazia

LUBIANA - La maggior parte dei 108 migranti fermati venerdì in Slovenia a ridosso della frontiera croata, di cui è stata data notizia nel fine settimana, è stata riaccompagnata in Croazia, mentre 15, soprattutto minori, hanno fatto richiesta di asilo in Slovenia. Lo ha detto in una dichiarazione alla stampa Tomaz Cehovin, della polizia distrettuale di Capodistria. Cehovin ha sottolineato che il comportamento della polizia ha rispettato tutti gli standard legali e professionali. La precisazione è seguita alle numerose richieste dei media in merito al trattamento dei migranti, che sono stati fatti sdraiare per essere perquisiti, per poi assisterli con acqua e cibo prima di portarli alla stazione di polizia.

L'operazione di venerdì, che si è svolta al confine di Bisterza (Ilirska Bistrica) con la Croazia, ha coinvolto 40 agenti e si è avvalsa anche della collaborazione dell'esercito, in coordinamento con le forze di polizia croate. A partire da domani 35 unità delle forze armate slovene andranno ad aggiungersi a quelle attualmente dispiegate lungo il confine meridionale.