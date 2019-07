Migranti: Slovenia, 59 fermati a frontiera con Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 23 LUG - In Slovenia nelle ultime 24 ore sono stati fermati 59 migranti nella zona di Capodistria, in maggioranza cittadini di Afghanistan (26) e Pakistan (20) entrati attraverso la frontiera con la Croazia. Come ha riferito la polizia, 40 dei fermati saranno riconsegnati alle autorità di sicurezza croate, 10 hanno presentato richiesta di protezione internazionale, e 9 sono stati accompagnati al Centro giovanile per stranieri.(ANSAmed).