Tunisia: app per donne che cercano accompagnatore, polemiche

(ANSAmed) - TUNISI, 23 LUG - Sta suscitando curiosità, ilarità e anche molte polemiche sui social network, in Tunisia, l'annuncio del lancio di un'applicazione, chiamata Rouijel, grazie alla quale le donne tunisine, potranno scegliere, pagando, di farsi accompagnare da un uomo a loro scelta, nelle attività di tutti giorni o per le uscite serali per evitare ogni tipo di molestia sessuale, per strada, in pubblico, e ovunque vorranno. In effetti, questo concetto di "farsi accompagnare da un uomo" per non aver problemi, risulta quanto meno estraneo per buona parte dei tunisini e delle tunisine di oggi, poiché in Tunisia attualmente è facile vedere spesso passeggiare o uscire donne sole o in gruppo. "Rouijel è un'applicazione creata da un team francese consapevole dei problemi delle molestie sessuali in Tunisia", spiega Ahmed Farhat, ad della società Rouijel che prosegue sottolineando che l'app è anche una delle "storie di successo" del programma "French Tech" avviato dal presidente francese Macron. Creata in collaborazione con esperti internazionali, la sua efficacia - spiega - è stata dimostrata in altri due paesi in cui le donne lo usano quotidianamente: Iraq e Afghanistan. "I nostri Rouijel sono selezionati dopo una serie di interviste per garantire il loro rispetto per la donna; inoltre, la maggior parte di loro non sono tunisini ma binazionali o stranieri". L'obiettivo dell'app è quello di mettere a disposizione delle donne che ne fanno richiesta degli uomini per accompagnarle durante le uscite e le serate con le amiche. "Attraverso questa applicazione cerchiamo di combattere le molestie subite quotidianamente dalle donne tunisine per strada, nelle discoteche", spiega l'ad Farhat. Questi uomini, potranno essere pagati a ore o al mese (a seconda del pacchetto acquistato) e possono anche essere disponibili ad accompagnare le loro "clienti" per sbrigare le loro faccende quotidiane.



Le donne velate o in niqab beneficiano di uno sconto del 20% su tutti i pacchetti. Anche se sui social network molti pensano che l'annuncio del lancio per il 28 luglio prossimo di questa nuova applicazione sia un fake, il fatto che comunque si torni a parlare del tema delicato delle molestie sessuali nei confronti delle donne tunisine può essere positivo. Secondo i fondatori di Rouijel, infatti, l'80% delle donne tunisine subisce questo tipo di molestia. (ANSAmed)