Marina libica salva 38 migranti Tra di loro anche una donna incinta

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 LUG - La Marina libica ha tratto in salvo 38 migranti, inclusa una donna incinta, che si trovavano a bordo di un gommone in avaria nelle acque davanti alla costa di Ras Agedir, una cittadina a circa 177 km a ovest di Tripoli.



Si tratta di 27 egiziani, due nigeriani ed i rimanenti provenienti dalla Guinea, dalla Costa d'Avorio, dal Niger e dal Ghana.



Dopo aver ricevuto cure mediche e umanitarie, i migranti sono stati consegnati al centro di accoglienza dell'apparato per la lotta contro la migrazione illegale a Tripoli. (ANSAmed).