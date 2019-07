Siria: media, attacco missilistico di Israele nel Sud Colpita la collina di al-Harra, non ci sarebbero vittime

(ANSAmed) - DAMASCO, 24 LUG - I media siriani segnalano un attacco israeliano nella provincia meridionale di Daraa. Non ci sarebbero vittime. L'agenzia di stampa statale SANA e la tv di stato hanno aggiunto che l'"aggressione israeliana" ha colpito la collina di al-Harra che ospita le postazioni dell'esercito siriano. I media non hanno fornito ulteriori dettagli sull'attacco, arrivato a un mese di distanza da una simile azione di Israele nella stessa area. Israele di solito non commenta le notizie sulle proprie incursioni in Siria, anche se ha recentemente riconosciuto di colpire obiettivi iraniani nel Paese. La collina di al-Harra è una montagna a sud della capitale Damasco che domina ampie parti della Siria meridionale, fino alle alture del Golan occupate da Israele. (ANSAmed).