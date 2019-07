Migranti: Mediterranean Hope, campagna parte da Val Susa Con Open Arms e Sea Watch per una via d'accesso sicura

(ANSAmed) - VENAUS (TORINO), 26 LUG - Un corridoio umanitario per i migranti dalla Libia, con un sistema di visti in grado di portare 50 mila persone in Europa "nel rispetto dei diritti di tutti": è il progetto di Mediterranean Hope (il 'programma rifugiati' della federazione delle chiese evangeliche in Italia) per "costruire una via d'accesso sicura". L'iniziativa, che rientra in una campagna più vasta chiamata "La giusta rotta" portata avanti insieme alle ong Open Arms e Sea Watch, è stata lanciata oggi a Venaus, in Valle di Susa, nell'ambito del festival Alta Felicità organizzato dal movimento No Tav.



"Non è solo uno slogan - afferma Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope - Si può fare e siamo in grado di farlo. Lo abbiamo dimostrato in Libano, dove il nostro lavoro ha riguardato duemila rifugiati siriani".



"Con la giusta rotta - è stato spiegato oggi a Venaus - vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, creare sinergie con le comunità e avanzare proposte su vari temi". "È una discussione - dice Piobbichi - che non può concentrarsi solo sulla dimensione dei salvataggi in mare, che pure rimane importante. Serve maggior pragmatismo. Il sistema introdotto dal Trattato di Dublino non funziona. Ci deve essere una relocation tra governi volenterosi. Ma è necessario fare in modo che i migranti non debbano prendere la via del Mediterraneo. Possiamo farlo. Il nostro corridoio europeo combatte le mafie ed elimina i morti in mare, accogliendo le persone nel diritto". (ANSAmed).