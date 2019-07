Migranti: Ue, stop a detenzioni arbitrarie in Libia Pronti a sostenere autorità in sviluppo soluzioni dignitose

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 LUG - "L'attuale sistema libico di gestione della migrazione irregolare e di detenzione arbitraria di rifugiati e migranti deve cessare e deve essere in linea con gli standard internazionali". E' quanto affermano l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, ed i due commissari Johannes Hahn e Dimitris Avramopoulos sul naufragio al largo della Libia. "L'Ue è pronta a sostenere le autorità libiche a sviluppare soluzioni per creare alternative sicure e dignitose alla detenzione nel pieno rispetto delle norme umanitarie internazionali e nel rispetto dei diritti umani".



Intanto, le autorità di Tripoli riferiscono che sono decine i corpi recuperati dalla Guardia costiera libica all'indomani del naufragio. I dispersi sono 116.



Nel frattempo, l'Unhcr denuncia che 84 sopravvissuti al disastro sono stati trasferiti nel centro di detenzione di Tajoura, nei pressi di Tripoli, lo stesso del bombardamento aereo di inizio mese in cui rimasero uccisi almeno 50 rifugiati.



