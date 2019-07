Bahrein: Onu, due giustiziati fatti confessare sotto tortura

ROMA - Nella vicenda dei due giovani di 24 e 25 anni, accusati di terrorismo e giustiziati nei giorni scorsi in Bahrein, "le confessioni sono state estorte sotto tortura e in assenza di procedure regolari e di un processo equo". Lo denuncia l'Onu che ha "condannato fermamente" l'esecuzione dei due giovani Ali Mohamed Hakeem Al-Arab, 25 anni, e Ahmed Isa Al-Malali, 24 anni, a Manama. Le esecuzioni sono avvenute "in spregio delle preoccupazioni espresse dall'Onu e delle dichiarazioni pubbliche fatte in precedenza da esperti di diritto dell'uomo delle Nazioni Unite che sia in maggio che in luglio avevano chiesto la sospensione delle esecuzioni". I due giovani erano stati arrestati separatamente nel febbraio 2017 ed erano stati giudicati, nel corso di un'udienza collettiva con altri 58 accusati, e condannati a morte nel gennaio 2018 . Nel maggio scorso la Cassazione aveva confermato la condanna a morte nonostante i due avessero dichiarato di essere stati torturati per aver confessato crimini che non avevano mai commesso. Entrambi erano stati interrogati e giudicati in assenza di avvocati difensori. L'Onu, che esprime preoccupazione per la sorte di altri detenuti reclusi nel braccio della morte in Bahrein e che rischiano l'esecuzione a breve, ha chiesto al governo del piccolo arcipelago situato vicino alle coste occidentali del Golfo Persico, di sospendere le esecuzioni capitali e adottare una moratoria in vista dell'abolizione della pena di morte. (ANSAmed).