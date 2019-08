Sud: Svimez, più emigrati che immigrati, è vera emergenza Saldo migratorio interno è negativo per 852 mila unità

(ANSAmed) - ROMA, 01 AGO - Gli emigrati dal Sud tra il 2002 e il 2017 sono stati oltre 2 milioni, di cui 132.187 nel solo 2017. Così le anticipazioni del Rapporto Svimez in cui si legge che di questi ultimi "66.557 sono giovani (50,4%, di cui il 33% laureati)". Il saldo migratorio interno, al netto dei rientri, "è negativo per 852 mila unità - prosegue Svimez - Nel 2017 sono andati via 132 mila meridionali, con un saldo negativo di circa 70 mila unità". La ripresa dei flussi migratori è "la vera emergenza meridionale, che negli ultimi anni si è via via allargata anche al resto del Paese". (ANSAmed).