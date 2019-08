Yemen: missili e kamikaze contro Aden, 40 morti

(ANSAmed) - ADEN, 1 AGO - Almeno 40 persone sono morte in Yemen in una serie di attacchi missilistici e da parte di attentatori kamikaze nella città portuale di Aden: lo riferiscono funzionari sanitari. Gli attentati sono stati rivendicati dagli insorti yemeniti Huthi. I ribelli hanno lanciato un missile contro una parata militare in corso questa mattina nel quartiere Breiga di Aden, ha detto il loro portavoce Yehia Sarea. Fra le vittime di questo attacco ci sono numerosi comandanti delle forze leali agli Emirati arabi uniti. In precedenza un funzionario di polizia, Abdel Dayem Ahmed, aveva reso noto che 11 persone erano morte in attacchi kamikaze contro una stazione di polizia messi a segno con un'autobomba, un autobus e tre motociclette.(ANSAmed)