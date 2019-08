Migranti: Libia soccorre 75 persone in due salvataggi Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 2 AGO - Gli uomini del dipartimento della lotta al contrabbando e l'immigrazione della Sicurezza costiera libica hanno tratto in salvo in due distinte operazioni, 47 migranti all'alba di ieri e altri 28 ad ovest della città di Zuwara, nel pomeriggio di ieri, che "sono in buone condizioni di salute". Lo rende noto la pagina Facebook del ministero dell'Interno di Tripoli riportando le dichiarazioni del direttore generale della Sicurezza costiera, Al Bashir Balnour.



