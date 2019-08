Mo: Wafa (Anp), polizia Israele 'convoca bambini' Israele: a Gerusalemme est convocato il padre, non il figlio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 AGO - Negli ultimi giorni la polizia israeliana ha convocato per accertamenti tre bambini palestinesi: lo sostiene la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. La agenzia scrive che il caso più recente è quello di una bambina di Hebron (Cisgiordania). Secondo la Wafa soldati si sono presentati nella abitazione di Shadi Sadr e gli hanno consegnato un ordine di comparizione che riguardava la figlia, di 8 anni. In precedenza, secondo la Wafa, erano stati convocati anche due bambini del rione di Issawye (Gerusalemme est) sospettati di aver lanciato contro la polizia una pietra e una bottiglia.



Nel caso del primo bambino di Issawye la polizia israeliana aveva precisato che l'ordine di comparizione riguardava solo il padre. La polizia aveva aggiunto che questi aveva portato con sé al commissariato il figlio di 5 anni nell'intento di dare risalto mediatico alla vicenda. Gli altri due episodi non sono stati per ora commentati in Israele. Da parte sua l'Olp ha accusato Israele di voler "seminare il terrore" fra i palestinesi. (ANSAmed).