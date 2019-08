Ihssane Benalluch, ecco la marocchina più ricca di Instagram

RABAT - È la più ricca del pianeta Web, almeno per il Marocco. La blogger Ihssane Benalluch risulta tra le influencer più seguite con i suoi 1.5 milioni di followers su Instagram e altrettanti su YouTube; soprattutto, è una delle più remunerate. Il sito Hopper HQ, società che monitora i social, ha rivelato i risultati per il 2019. Incrociando i dati pubblici e quelli delle tariffe di agenzie specializzate nella pubblicità sul web, la classifica permette di seguire ascesa e cadute dei blogger. Ihssane Benalluch, capo coperto e viso di porcellana, si piazza alla 112ma posizione assoluta. Ma è l'unica donna marocchina presente in classifica. E anche se è ben lontana dalla prima posizione, quella di Kylie Jenner con i suoi 142 milioni di follower, comunque ha una media di 6.100 dollari a post. Tanto guadagna l'influencer marocchina che si definisce giornalista, blogger, 'voice over artist' (essenzialmente doppiatrice) e scrittrice. (ANSAmed)