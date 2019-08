Migranti: 48 a Lampedusa. Testimoni, vittime in viaggio

(ANSAmed) - PALERMO, 5 AGO - Una barca con 48 migranti, tra cui 27 donne di cui 3 incinte e sei minori, è arrivata in modo autonomo a Lampedusa. Secondo le testimonianze raccolte da Mediterranean Hope - il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche - i migranti avrebbero viaggiato per 2 giorni dopo essere partiti dalla Libia. Durante il viaggio un numero imprecisato di persone sarebbe caduto in mare. Tra loro, dicono i testimoni a Mediterranean Hope un bambino di 5 mesi e un ragazzo di 30 anni.(ANSAmed).