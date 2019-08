Cisgiordania: ucciso soldato israeliano, è allerta La Jihad islamica 'si felicita' dell'uccisione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 AGO - Un soldato israeliano è stato assassinato la scorsa notte mentre era presso l'insediamento di Migdal Oz (vicino a Betlemme, in Cisgiordania). Lo ha riferito la radio militare secondo cui e' stato pugnalato ripetutamente da attentatori che si sono poi dati alla fuga. L'esercito non ha dubbi che si tratti di un attentato palestinese e conduce estese ricerche, nel timore che essi possano colpire ancora. In un comunicato il portavoce militare ha precisato che il corpo del soldato è stato trovato questa mattina all'alba e che presentava numerose ferite di arma da taglio. Si tratta - ha aggiunto il portavoce - di uno studente di collegio rabbinico, di 18 anni, inquadrato nelle forze armate. Tuttavia, secondo la radio militare, ancora non era stato addestrato. A quanto pare non era armato. L'esercito sta verificando la possibilità che sia stato rapito e poi ucciso in un posto diverso. La Jihad islamica "si felicita" dell'uccisione di un soldato israeliano in Cisgiordania: lo ha detto a Gaza il portavoce della organizzazione, Daud Shihab. Secondo la Jihad islamica, "si è trattato di una operazione ardita" che inoltre costituisce un messaggio di incoraggiamento "per i palestinesi prigionieri di Israele''. Questo appare un riferimento a voci, ancora non confermate, secondo cui in una fase iniziale gli assalitori del soldato abbiano tentato di rapirlo per scambiarlo con detenuti palestinesi. (ANSAmed).