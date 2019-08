Israele: vietato concerto ortodosso,ministro critica premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 AGO - Sta provocando tensioni nel governo la decisione di ieri del tribunale di Nazareth (Galilea) di vietare lo svolgimento nel parco municipale di Afula (Galilea) di un concerto del cantante ortodosso Moti Steinmatz, che si esibisce solo di fronte a platee dove uomini e donne siano rigorosamente separati. Il municipio di Afula aveva completato i preparativi per accogliere 5.000 spettatori alle condizioni dettate dall'artista, ma il tribunale ha invece accolto la tesi di un'organizzazione femminista secondo cui la legge israeliana vieta discriminazioni per sesso in spazi pubblici. Il cantante ha annullato il concerto. Il dibattito al tribunale di Nazareth ha suscitato la reazione irritata del ministro dei trasporti Bezalel Smotrich ('Destra Unificata') che ha accusato il premier Benyamin Netanyahu di aver accettato la "decisione stramba". "E' un premier debole - ha affermato - che merita 'zero' in leadership, e 'zero' in capacità di governo".



Secondo alcuni media, Netanyahu sta valutando ora la opportunità di licenziarlo. (ANSAmed).