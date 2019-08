Parigi: al via operazioni bonifica piombo a Notre-Dame Pulizia con ultra pressione per spazzar via le polveri



precedente

successiva (ANSAmed) - PARIGI, 13 AGO - Al via a Parigi le operazioni di bonifica dal piombo alla cattedrale di Notre-Dame. Una campagna di pulizia ad ultra-pressione è cominciata oggi con l'obiettivo di liberare cattedrale e dintorni dalle polveri di piombo sprigionatesi dall'edificio durante l'incendio dello scorso 15 aprile. La pulizia riguarda, in particolare, il sagrato di Notre-Dame, l'adiacente square Jean XXIII, la rue de la Cité, il Pont au Double e il Petit-Pont-Cardinal-Lustiger. L'operazione, che impone la chiusura di una parte della zona intorno alla cattedrale, dovrebbe concludersi il 23 agosto. (ANSAmed)

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati