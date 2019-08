Ponte Morandi, un anno dopo: commemorazione e proteste

GENOVA - A Genova la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto dove viene celebrata la messa dall'arcivescovo della città il cardinale Angelo Bagnasco. La cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle vittime, e si è interrotta alle 11:36, ora della tragedia, con il suono delle campane a lutto, delle sirene delle navi in porto e i clacson dei tassisti.



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi, ha abbracciato i familiari delle vittime prima dell'inizio della commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Non tutti i familiari delle vittime partecipano alla cerimonia. Alcuni hanno definito la commemorazione una passerella di politici.



"Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla commemorazione delle 43 vittime del ponte Morandi. "La ricostruzione - ha detto - è cominciata. Il nuovo ponte dovrà essere percorribile nell'aprile nell'anno prossimo. Ringrazio tutti per il lavoro fatto insieme.



Il ponte rappresenterà il simbolo della rinascita".



"La richiesta di giustizia e la giustificata rabbia dei familiari delle vittime è anche la mia", ha detto da parte sua il vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini, dopo la cerimonia.



Alla commemorazione c'era anche l'Ad di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, tra gli indagati per il crollo. Presente anche l'attuale ad di Aspi Roberto Tomasi. Con Castellucci sono arrivati anche Gianni Mion presidente di Edizione e Giuliano Mari, presidente di Aspi. Secondo quanto appreso la delegazione di Autostrade per l'Italia sarebbe stata invitata dal Commissario Marco Bucci. Dopo poco, però, la delegazione ha lasciato il capannone: alcuni familiari delle vittime avrebbero chiesto al premier Conte che la delegazione Aspi non partecipasse alla cerimonia. La delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari la delegazione si è allontanata.