Nave Etna della Marina militare al Pireo 20-23 agosto

ROMA - Nave Etna, Unità di Comando e Supporto Logistico della Marina Militare Italiana, guidata dal Capitano di Vascello Luca Pasquale Esposito, arriverà nel porto del Pireo martedì 20 agosto e ripartirà venerdì 23 agosto. Ne dà notizia un comunicato della Marina.



Nave Etna ha iniziato la sua Campagna d'Istruzione a favore degli allievi della 2ª classe dell'Accademia Navale domenica 21 luglio partendo dal porto di Taranto e, dopo aver visitato i porti di Tangeri, Barcellona e Tunisi, raggiungerà il porto del Pireo.



Per i cadetti la Campagna Addestrativa svolta su una "nave grigia" rappresenta un'importante novità formativa - spiega la nota -, un naturale completamento delle attività svolte nel corso del secondo anno di studi in Accademia e un'opportunità per acquisire approfondite conoscenze in merito alla condotta della navigazione e all'arte marinaresca. Nei due mesi di permanenza a bordo, gli allievi mireranno a raggiungere una crescita professionale tramite un intenso e diversificato programma didattico, così da radicare in loro un'adeguata padronanza e confidenza con l'ambiente di lavoro. L'attività addestrativa si pone inoltre lo scopo di far sviluppare lo spirito di squadra, la capacità di gestione del personale, la resistenza allo sforzo fisico e l'acquisizione dei valori etici e delle tradizioni peculiari della Marina Militare.



La Campagna d'Istruzione consente inoltre alla Marina Militare Italiana di portare, tramite Nave Etna, l'eccellenza italiana ed il prestigio delle Forze Armate italiane all'estero.



Per raggiungere questo obiettivo ci si avvale anche di eventi culturali e promozionali nei paesi ospitanti che coinvolgono autorità diplomatiche, civili e militari, garantendo un'adeguata promozione delle nostre eccellenze.



La scelta di comprendere il Pireo nella Campagna Addestrativa 2019 testimonia ancora una volta la volontà di approfondire i profondi legami collaborativi tra Italia e Grecia. Al termine della sosta al Pireo, Nave Etna proseguirà la Campagna d'Istruzione 2019 toccando i porti di Istanbul (Turchia), Haifa (Israele) e Limassol (Cipro), per poi far rientro in Italia a Livorno giorno 21 settembre, data che sancirà la fine della Campagna Addestrativa e la conclusione di un entusiasmante avventura per i giovani Allievi della 2° classe dell'Accademia Navale, prossimi al passaggio di grado di Aspiranti Guardiamarina.



In occasione della sosta, martedì 20 agosto alle ore 15:30 il Comandante di Nave Etna terrà una conferenza stampa a bordo per presentare l'Unità e il programma previsto per la Campagna d'Istruzione 2019. (ANSAmed).