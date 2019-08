Open Arms: 24 minori trasferiti in nave Siremar Saranno portati a Porto Empedocle e poi in strutture

(ANSAmed) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 19 AUG - A bordo di tre pulmini scortati dalle forze dell'ordine 24 minori, tutti maschi, scesi dalla Open Arms sono giunti nel molo commerciale per essere imbarcati nella nave Sansovino della Siremar per Porto Empedocle e poi collocati in diverse strutture.



