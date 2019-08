Open Arms: 14 migranti si gettano in mare, salvati

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Alcuni naufraghi a bordo della Open Arms si sono gettati in mare stamani per tentare di raggiungere la riva a nuoto e sono stati salvati dalla Guardia costiera. Un primo gruppo di 9 migranti si è gettato in mare, seguiti alcune ore dopo da altri 5. La motovedetta della guarda costiera, che staziona vicino alla Open Arms, si è subito mossa e li ha soccorsi.



Ad assistere alla scena dei naufraghi che si sono gettati dalla Open Arms per tentare di raggiungere la riva tra le onde rischiando di annegare c'erano alcuni turisti. I bagnanti si sono precipitati dalle spiaggette vicine per riprendere quei momenti di tensione con i telefonini dal costone di Cala Francese, a una ventina di metri dal livello del mare da dove si vede bene la nave della Ong spagnola che dista appena 800 metri dalle coste di Lampedusa. Momenti di grande tensione con i mezzi della guardia costiera e della finanza in azione per salvare i naufraghi che indossavano giubbotti salvagente ma il mare era ed è molto agitato.



Due migranti sono stati portati via in ambulanza nel Poliambulatorio dell'isola per accertamenti. Per uno dei due è stata necessaria la barella. Gli altri sono stati portati via con un pulmino nell'hotspot dell'isola.



"La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male", ha commentato il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, partito per Lampedusa (Ag) in elicottero per monitorare da vicino l'evolversi della situazione. "L'impegno e l'attenzione sono massimi per l'incolumità delle persone", ha concluso Patronaggio.

Madrid invia nave militare per prelevare i migranti

Il ministero della Difesa spagnola ha annunciato che la nave Audaz si sta preparando per far rotta verso Lampedusa (tre giorni di navigazione) e recuperare i migranti bloccati da 19 giorni sulla Open Arms, per poi portarli a Maiorca, nelle Baleari.