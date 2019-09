Siria: media, tregua a Idlib violata dalle parti Più episodi da entrata in vigore cessate fuoco deciso da Russia

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 SET - Le forze governative siriane e gli insorti anti-regime siriani hanno violato più volte nelle ultime ore la tregua decisa dalla Russia nella regione nord-occidentale di Idlib, dove da mesi è in corso l'offensiva di Damasco e Mosca contro miliziani, tra cui qaidisti, in parte sostenuti dalla Turchia. Lo riferiscono media e fonti sul terreno, secondo cui dopo la tregua entrata in vigore sabato scorso ci sono state decine di violazioni da entrambe le parti.(ANSAmed).