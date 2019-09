Migranti: quattro dispersi in mare a largo Marettimo Capitaneria tratta in salvo tre tunisini su barca in avaria



(ANSAmed) - PALERMO, 13 SET - Quattro migranti sarebbero dispersi a 15 miglia dall'isola di Marettimo da ieri mattina. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Trapani che ha tratto in salvo tre tunisini che si trovavano su una stessa piccola imbarcazione. Secondo la loro testimonianza la piccola barca, proveniente dalla Tunisia, nella notte tra mercoledì e giovedì ha avuto un'avaria e 5 dei 7 occupanti si sono gettati in acqua tentando di raggiungere l'isola aggrappati a bidoni vuoti. Uno dei 5 uomini è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri dopo che era rimasto in acqua per almeno 15 ore. Sono in corso le ricerche degli altri dispersi con motovedette della capitaneria e un elicottero.(ANSAmed).





