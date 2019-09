Siria: Nyt, Usa pronti a inviare altri 150 soldati

ROMA - Gli Usa si apprestano a inviare circa 150 soldati in Siria. Lo riporta il New York Times, spiegando che saranno impiegati in operazioni di pattugliamento assieme alle forze turche. Il dispiegamento sarebbe parte di una serie di passi previsti dall'amministrazione Trump per ridurre le tensioni con la Turchia. Secondo la Cnn, uno degli obiettivi è di creare una zona cuscinetto al confine tra la Siria e la Turchia, ma nessuna decisione finale sarebbe ancora stata presa.



Ora sono circa 1.000 i soldati Usa in Siria che combattono l'Isis.



Intanto intensi raid aerei russi e governativi siriani si sono verificati nelle ultime ore nella Siria nord-occidentale, nella regione di Idlib fuori dal controllo governativo e dove sono presenti insorti, tra cui qaidisti, e forze militari turche. Lo riferiscono fonti e media locali concordanti, che precisano che i bombardamenti aerei sono "i più violenti" da quando sabato scorso era cominciata una nuova tregua.