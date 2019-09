Siria: raid su postazioni filo-Iran confine Iraq Media Damasco attribuiscono attacco a Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 SET - Raid aerei, attribuiti a Israele, sono stati compiuti nelle ultime ore al confine tra Iraq e Siria, nella stessa zona dove dieci giorni fa bombardamenti aerei analoghi, sempre attribuiti allo Stato ebraico, avevano preso di mira presunte basi e convogli di milizie filo-iraniane. Lo riferiscono la tv irachena Sumariya, vicina al governo, e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).



Le due fonti non parlano di "raid israeliani" ma concordano nel precisare che i raid sono avvenuti stamani poco dopo l'alba nella regione siriana di Abukamal, nella località di Herri nei pressi della frontiera con la cittadina irachena di al Qaim.



Secondo la tv irachena Afaq i raid sono stati compiuti da jet israeliani, ma non ci sono conferme in tal senso.



La località di Herri era stata già colpita un anno e mezzo fa da raid attribuiti a Israele e nei quali erano morti più di 55 miliziani filo-iraniani. La zona tra Abukamal e Qaim era stata presa di mira già dieci giorni fa da altri attacchi aerei sempre attribuiti allo Stato ebraico. (ANSAmed).