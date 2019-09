Tunisia: protestano i magistrati, in sciopero a oltranza Dopo sit-in di ieri in procura a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 20 SET - Il sindacato dei magistrati tunisini ha annunciato in una nota l'astensione dalle funzioni in tutti i tribunali del Paese per protestare "contro l'aggressione avvenuta ieri ai danni del procuratore della Repubblica di Tunisi da parte di un gruppo di avvocati".



Il riferimento è al sit-in osservato da una quarantina di avvocati del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi presso l'ufficio del procuratore, che secondo il ministero dell'Interno per le modalità in cui è avvenuto ha costretto le autorità a far intervenire le forze dell'ordine per riportare l'ordine nel palazzo. Gli avvocati invece denunciano di essere stati aggrediti e picchiati.



Il Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi, da anni domanda chiarezza sugli omicidi politici di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi e accusa una parte della magistratura di connivenza con un' organizzazione segreta riconducibile al partito islamico Ennhadha in stretto rapporto con questi omicidi politici. (ANSAmed)